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عبدالناصر زيدان عن "خناقة مستشفى الدقي": كنت بلم مشكلة فوسعت مني

السبت 17/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على أزمة اعتدائه على أمن إحدى مسشتفيات منطقة الدقي، قائلا: "كنت بحل مشكلة، وعندنا في الصعيد الكبير بيلم، مراتي وقتها كانت بتعمل عملية قلب مفتوح، ولما كنا نازلين في شهر رمضان الماضي قبل الإفطار بساعات وفوجئت بأن شقيق زوجتي يتشاجر مع الأمن، حاولت ألم الموضوع".

وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "وأنا بلم الموضوع وسع واتفرتك، فاضطررت إلى ضرب الطرفين لأنني الكبير، وإدارة المستشفى أصدرت بيانا وقالت لولاي لحدثت مذبحة.. أنا مش هولاكو عشان أضرب 900 واحد، كل واحد منهم قدي مرتين، الناس كانت بتضرب وساكتة عشان العشم، أنا مش بلطجي".

وتابع الإعلامي عبدالناصر زيدان: "لو كنت مخطأ لماذا لم أعاقب؟! أنا ابن مين في مصر عشان أضرب الناس دي كلها والناس تسكت؟!".

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