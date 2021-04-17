التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية بصلاة التراويح بالمنوفية



كما شهد مسجد الساحة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حالة من الالتزام من قبل المصلين وسط متابعة من مفتشى الأوقاف بإدارة تلا لرصد مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتى تتضمن الحرص على ارتداء الكمامة واصطحاب المصليات الشخصية وانتشار أدوات التطهير والتعقيم داخل المسجد مع تطبيق التباعد الاجتماعى بين جموع المصلين.





وفى سياق متصل أكد فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، في كلمة وجهها للمصلين عقب أداء صلاتي العشاء والتراويح بالأمس بمسجد « اللمعى» بمركز تلا: "إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يساهم في استمرار المساجد مفتوحة لأداء الشعائر الدينية ".





كان وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية قد أدى صلاتي العشاء والتراويح بمسجد فؤاد بمدينة قويسنا، وأجرى جولة تفقدية لبعض مساجد قويسنا، لمتابعة التزام الرواد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أدى المصلون صلاة العشاء والقيام بمسجد لواء الإسلام بقرية بمم التابعة لمركز تلا فى ليلة جديدة من ليالى شهر رمضان الكريم مع الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليه.