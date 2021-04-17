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الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بسبب حالة الطقس

السبت 17/أبريل/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، بيان يكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، بعنوان "تحذير جوي".

وأوضح البيان، أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي كافة الانحاء لتقترب من ٤٠ درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.

لذلك تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.
تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.
عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.
شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.
 ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.
ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

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