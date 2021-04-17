قبل مواجهة ليدز.. كلوب يوجه رسالة إلى بيلسا

أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على النهج الشجاع الذي يتبعه ليدز يونايتد تحت قيادة مارسيلو بيلسا وحذر لاعبيه من التحديات الفريدة أمام الفريق القادم من يوركشير والتي لا تماثل أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





ويلتقي الفريقان بإستاد إيلاند رود بعد غد الإثنين، في مواجهة مهمة لآمال ليفربول حامل اللقب في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ويدخل ليفربول المواجهة وهو متأخر بثلاث نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأبلغ كلوب مؤتمراً صحافياً اليوم السبت: "ليدز منافس قوي ونحن نحترم ذلك حقاً".

وتسبب ليدز في متاعب لحامل اللقب الذي انتصر بصعوبة 4-3 بإستاد أنفيلد في الجولة الأولى بالموسم.

كما حقق ليدز واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الأسبوع الماضي عندما صعق مانشستر سيتي المتصدر 2-1 رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول.

وقال كلوب إنه اندهش من كيفية نجاح ليدز في شن هجمات مرتدة في الدقائق الأخيرة رغم النقص العددي بإستاد الاتحاد.

وأضاف المدرب الألماني: "شاهدت المباراة وكان من المثير حقاً رؤية ما هو ممكن في كرة القدم، ليدز في هذه اللحظة هو على الأرجح أكثر فريق مختلف في الدوري، يمكن مقارنة فرق أخرى مع بعضها بعضاً، بعض الفرق تلعب بهذه الطريقة وبعض الفرق تلعب بتلك، لكن ليدز مميز حقاً، ولذلك علينا أن نكون مستعدين".