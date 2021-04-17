Advertisements

قبل مواجهة ليدز.. كلوب يوجه رسالة إلى بيلسا

السبت 17/أبريل/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على النهج الشجاع الذي يتبعه ليدز يونايتد تحت قيادة مارسيلو بيلسا وحذر لاعبيه من التحديات الفريدة أمام الفريق القادم من يوركشير والتي لا تماثل أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان بإستاد إيلاند رود بعد غد الإثنين، في مواجهة مهمة لآمال ليفربول حامل اللقب في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ويدخل ليفربول المواجهة وهو متأخر بثلاث نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأبلغ كلوب مؤتمراً صحافياً اليوم السبت: "ليدز منافس قوي ونحن نحترم ذلك حقاً".

وتسبب ليدز في متاعب لحامل اللقب الذي انتصر بصعوبة 4-3 بإستاد أنفيلد في الجولة الأولى بالموسم.

كما حقق ليدز واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الأسبوع الماضي عندما صعق مانشستر سيتي المتصدر 2-1 رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول.

وقال كلوب إنه اندهش من كيفية نجاح ليدز في شن هجمات مرتدة في الدقائق الأخيرة رغم النقص العددي بإستاد الاتحاد.

وأضاف المدرب الألماني: "شاهدت المباراة وكان من المثير حقاً رؤية ما هو ممكن في كرة القدم، ليدز في هذه اللحظة هو على الأرجح أكثر فريق مختلف في الدوري، يمكن مقارنة فرق أخرى مع بعضها بعضاً، بعض الفرق تلعب بهذه الطريقة وبعض الفرق تلعب بتلك، لكن ليدز مميز حقاً، ولذلك علينا أن نكون مستعدين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب بيلسا

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كومان يُعلن تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

كارتيرون لـ "الفجر":" سنقاتل بكل قوتنا أمام الأهلي.. وهذا رأيي في غيابات الأحمر أمامنا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كلوب يوجه رسالة إلى برشلونة

ليدز يونايتد يعلن تجديد تعاقده مع بيلسا

كلوب يحذر من تشيلسي قبل موقعة السوبر الأوروبي

جوائز الأفضل في العالم.. مارسيلو بيلسا يتوج بجائزة الروح الرياضية

"الملك يستعيد عرشه".. تعرف على الفائزين بجوائز THE BEST 2019 كاملة

كلوب يتوقع منافسة أكثر شراسة على الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة