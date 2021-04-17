الاعتداء على مديرية أمن المنيا وانسحاب عدد من أعضاء الإخوان.. أحداث الحلقة الـ5 من "الاختيار2"

بدأت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" والتي شهدت أحداث فض رابعة.



ورصدت الحلقة اعتداء عناصر الإخوان على مديرية أمن المنيا، ومركز شرطة مطاي وذلك أثناء تنفيذ عملية فض رابعة وضرب النيران على عناصر الشرطة كما رصدت انسحاب عدد من أعضاء الإخوان من رابعة.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.





