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بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

السبت 17/أبريل/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، والتى تم تشغيلها تجريبيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحل مشكلة التكدس المروري بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار محور الفردوس، وتيسير حركة المواطنين، ويبدأ المحور من ميدان تاكي بشارع الفردوس امتداد محور المشير طنطاوي.

ويعد محور الفردوس شريان جديد للقضاء على مشكلة التكدس المرروي بمنقطة صلاح سالم، لذلك نستعرض لكم في السطور التالية أهم المعلومات عن المحور ومساره:-

- إنشاء المحور بهدف القضاء على على زحام شارع صلاح سالم ومنطقة وسط البلد.

- الهدف منه ربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة.

- يربط المحور أيضا المناطق المذكورة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مساره من مخرج نفق أبوحشيش أسفل كوبري أحمد لطفي.

- يمر بشارع مصر والسودان.

- يربط مدينة نصر ومحور الشهيد بشارع صلاح سالم ووسط المدينة.


- يساهم المحور في اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة.

- كما يساهم في تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

- ينفذ المشروع على مرحلة واحدة مقسمة إلى 4 أجزاء.

- تم تطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8,6 كم.

- تنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور.

- إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور.

- تم ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور.

- تشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات.

- بلغت نسبة تنفيذ باقى الكباري على مسار المحور بهذه المرحلة نحو 80%.

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