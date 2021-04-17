حقيقة عرض الاحتراف لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل









كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة العرض التركي المقدم لمحمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





وشهدت الساعات القليلة الماضية أنباء حول تلقي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي طرابزون التركي لضم محمد شريف.





حيث أكد المصدر، أن الأهلي لم يتلقى عروضًا من الدوري التركي لضم محمد شريف ، وكل ما تردد في هذا الشأن ليس سوى إجتهادات إعلامية.





وأشار المصدر، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في بقاء محمد شريف الذي يقدم عروض جيدة حينما يشارك مع المارد الأحمر، ولا توجد نية للإستغناء عنه سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء غدًا الأحد ، ضمن منافسات الجولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



