الأب سمعان حنا: نستعد لأسبوع الألام من جمعة ختام الصوم

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لاستقبال أسبوع الالام، والذي يبدأ من يوم الجمعة المُقبل والتي تعرف بجمعة ختام الصوم.

وقال الأب سمعان حنا، مدرس علم اللاهوت الروحي، إن الكنيسة تغرس في نفس الأقباط إن جمعة ختام الصوم هي بمثابة أول محطات أسبوع الالام، لان الاقباط الذين لم ينجحوا عن الانقاطع عن بعض الامور العالمية مثل التليفزيون وما شابه، يجب عليه البدء من جمعة ختام الاصوم لكي يسهل عليهم الانحراط في اجواء الصلاة التي تملئ أسبوع الالام.

وأضاف "حنا في تصريحات خاصة" أن أسبوع الالام ينبعى ان يبدا الاقباط الاستعداد له منذ اول الصوم، بل اول العام، لانه فرصة حقيقية لاعلان التوبة وتطهير النفس من الخطايا والاثام والسيئات، لذلك تسمية الكنيسة اقدس ايام السنة على الاطلاق.

وتبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اسبوع الالام فعليا مساء يوم احد الشعانين الموافق 25 من ابريل الجاري.

وكان قد اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، بالآباء الأساقفة العموم، المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، لبحث وضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، وكذلك الفترة التالية لها.

وبعد استعراض الوضع في الكنائس بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتهت المناقشات إلى التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الصحية الواجبة من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعي، أثناء التواجد في الكنيسة، ويسري ذلك على الآباء الكهنة والشمامسة، وألا تزيد نسبة المشاركة عن ٢٥ ٪ من مساحة الكنيسة (فرد في كل دكة). ويتولى كل أب أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع.

بجانب تعليق كافة الزيارات للبيوت والمستشفيات وصلوات التبريك والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بأن يكون الافتقاد ومتابعة أحوال الأسر، ولا سيما المتألمين، من خلال التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي، و تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد الكنسية والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.