أمين خدمات كنسية: لا مدارس أحد في جمعة ختام الصوم

بدأت الايبارشيات المختلفة، بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، في ثالث موجاته.

وقال عزت صدقي، امين خدمة بايبارشية اسيوط، في تصريحات خاصة، إن جمعة ختام الصوم، تتميز بطقسها الطويل عن بقية ايام الجمعات، لذا فإن الكنيسة بالفطرة تمنع، اقامة فصول مدارس التربية الكنسية، الشهيرة بمدارس الاحد، في جمعة ختام الصوم.

واشار صدقي الى انه وفقا للاجراءات المستخدمة، لذا تم الغاء مدار س الاحد في جميع كنائس الجمهورية، حتى فترة ما بعد العيد، حتى تصدرر الكنيسة اي بيانات اخرى.

وتبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اسبوع الالام فعليا مساء يوم احد الشعانين الموافق 25 من ابريل الجاري.

وكان قد اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، بالآباء الأساقفة العموم، المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، لبحث وضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، وكذلك الفترة التالية لها.

وبعد استعراض الوضع في الكنائس بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتهت المناقشات إلى التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الصحية الواجبة من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعي، أثناء التواجد في الكنيسة، ويسري ذلك على الآباء الكهنة والشمامسة، وألا تزيد نسبة المشاركة عن ٢٥ ٪ من مساحة الكنيسة (فرد في كل دكة). ويتولى كل أب أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع.

بجانب تعليق كافة الزيارات للبيوت والمستشفيات وصلوات التبريك والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بأن يكون الافتقاد ومتابعة أحوال الأسر، ولا سيما المتألمين، من خلال التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي، و تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد الكنسية والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.