مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قائلا: "الكورونا ضاربة جامد"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يشهد تحورات على مستوى العالم.



وأشار "اديب"، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن الهند سجلت مليون إصابة خلال شهر واحد بمعدل 200 ألف إصابة يوميا، مضيفا: "أنا بخوفكم بلاش نوصل للمرحلة دي"، منتقدا عقد الخيم الرمضانية في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبا: "بتروحوا تعملوا إيه، والكورونا بتزيد".



وناشد المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا، قائلا: "سارعوا للتسجيل للحصول على اللقاح.. دي فرصة، اللقاح متوفر، والأماكن كتيرة، أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم"، حيث سيتم توفير مكان للحصول على اللقاح بأرض المعارض.

