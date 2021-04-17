مكرسة كاثوليكية: الكنيسة وضعت الايمان بجانب العلم دوما

تداول عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لاحدى الراهبات التي وقفت في طابور المدرسة لتهنأ الطالبات المسلات بشهر رمضان الكريم.

وقالت السير "س" مكرسة باحدى المدارس التابعة للكنيسة الكاثوليكية في القاهرو-طلبت عدم ذكر الاسم- ان الكنيسة الكاثوليكية تربط دوريا بين التعليم والايمان، لان الانسان المؤمن هو انسان مستنير ومتعلم ومثقف.

وعلقت في تصريحات خاصة على الفيديو المتداول، قائلة:" ما فعلته السير او الراهبة التي بالفيديو هو امر يفعله كل مكرسات الكنيسة الكاثوليكية في مصر وفي العالم اجمع، وعلى سبيل المثال تظهر الام تريز كعاشقة لكل البشر من المسلمين والهندوس وغيرهم".

واشارت السير "س" إلى أن الراهبة منحت الطالبات مساحة للشماركة في رمضان حتى ولو كن اصغر من عمر الصوم، لكنهن يمكنهن التقرب الى الله من خلال الصلاة والتصدق على الاخرين.

وتبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اسبوع الالام فعليا مساء يوم احد الشعانين الموافق 25 من ابريل الجاري.