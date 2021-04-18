قبل دخول الموجة الثالثة من كورونا.. برلماني: "المواطن ودن من طين وودن عجين"

قال النائب ياسر منير، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إن حديث وزيرة الصحة والسكان جاء نتيجة خطأ تقني من مركز المعلومات في عرض البيانات أمام الوزيرة بالمؤتمر الصحفي.





وأكد "منير" في تصريح لبوابة " الفجر "، أن المحافظة ليس بها نسب عالية في إصابات فيروس كورونا، بل تحتوي على نسب طبيعية مثلها مثل باقي المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تقترب من دخول الموجه الثالثة التي تطلب حزم في الإجراءات الاحترازية للتصدي لها حتى لا تسوء الأوضاع.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن المسؤولين دائما وأبدا يتخذون كل ماهو في مصلحة المواطن من إجراءات احترازية، إلا أن المواطن لا يستمع، متابعا: المواطن ودن من طين وودن عجين، ومش واخد الموضوع على محمل الجد".





جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كانت قد قالت خلال مؤتمر صحفي إن محافظات الصعيد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة بداية من محافظة الفيوم حتى قنا، موضحة أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة على مستوى الجمهورية هي «"كفر الشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، أسيوط، قنا"، كما أكدت أنه تم زيادة أعداد الأسرة الداخلية وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي و"تانكات" الأكسجين الطبي بهذه المحافظات لاستيعاب زيادة الإصابات.



