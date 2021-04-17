Advertisements

المرتل يونان لطيف يشرح طقس جمعة ختام الصوم

السبت 17/أبريل/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

 تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لاستقبال أسبوع الالام، والذي يبدأ من يوم الجمعة المُقبل والتي تعرف بجمعة ختام الصوم.

وقال المرتل يونان لطيف، في تصريحات خاصة، إن جمعة ختام الصوم، هي جمعة غنية بالطقوس الكنسية الرائعة التي تجمع بين الالحان ذات الطابع الصيامي مثل ميغالو، وكذلك الالحان ذات الطابع السنوي مثل لحن تي شوري، وهذا ما يجعل الثراء يملئ طقس قداس جمعة ختام الصوم.

واشار الى انه يسبق قداس جمعة ختام الصوم، طقس القنديل العام لاذي هو سر مسحة المرضى، وهوهو أحد الأسرار السبعة المقدسة في المسيحية وقد نصّ عليه العهد الجديد، ويمنح بوسم الجبين بزيت الزيتون مباركًا، أي مقروءًا عليه نصوص وصلوات. ومن الممكن أن يمنح للمرضى أو المنازعين أو قبيل العمل الجراحي، ويظهر تضامن الكنيسة الجامعة مع المريض، ويجلب بركة الله له.

وتبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اسبوع الالام فعليا مساء يوم احد الشعانين الموافق 25 من ابريل الجاري.

وكان قد اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، بالآباء الأساقفة العموم، المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، لبحث وضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، وكذلك الفترة التالية لها.

وبعد استعراض الوضع في الكنائس بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتهت المناقشات إلى التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الصحية الواجبة من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعي، أثناء التواجد في الكنيسة، ويسري ذلك على الآباء الكهنة والشمامسة، وألا تزيد نسبة المشاركة عن ٢٥ ٪ من مساحة الكنيسة (فرد في كل دكة). ويتولى كل أب أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع.

بجانب تعليق كافة الزيارات للبيوت والمستشفيات وصلوات التبريك والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بأن يكون الافتقاد ومتابعة أحوال الأسر، ولا سيما المتألمين، من خلال التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي، و تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد الكنسية والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - كومان يُعلن تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

حقيقة عرض الاحتراف لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 11 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:09 م

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة