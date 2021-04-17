مالك بيراميدز يدرس الإطاحة بـ "ممدوح عيد"

كشف مصدر مقرب من سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز حقيقة رحيل ممدوح عيد عن منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " : "إن رجل الأعمال سالم الشامسي يفكر في عزل المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من منصبة نتيجة لكثرة النتائج السلبية للفريق، وعدم حصد أي بطولة حتي الآن وكثرة المشاكل داخل الفريق بجانب المشاكل مع وسائل الإعلام".





وأضاف المصدر :"الشامسي علي علم بما يحدث داخل النادي لكنه يريد إعطاء الفرصة كاملة للمدير التنفيذي وهو حتي الآن لم يثبت أي نجاح ، ولم يحقق ما جاء من أجله، فمن الوارد الإطاحة بممدوح عيد خلال الفترة القادمة".





وأكمل :" سالم الشامسي علي تواصل دائم مع ممدوح وفي أخر لقاء كانت الرسالة واضحة لـ "عيد" أما أن يعدل مسار الفريق أما أن يرحل".





وعن مشكلة المهدي سليمان قال : " أمر طبيعي أن يحرم المدير التنفيذي للنادي لاعب من المشاركة طالما يري أنه أخطاء في حق النادي فهو لديه كل الصلاحيات حتي يعدل مسار الفريق".









يحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة ، و أفريقياً في المركز الثاني بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 6 نقاط ، متساويا مع نكانا الزامبي، بينما يحتل الرجاء البيضاوي المغربي المركز الأول برصيد 12 نقطة.



