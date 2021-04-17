موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه فريق مانشستر سيتي، منافسه أستون فيلا، يوم الأربعاء 21 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب بوروسيا دورتموند، بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.



