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حسن شاكوش متهم بحيازه حشيش في "خمس نجوم"

السبت 17/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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حل مطرب المهرجانات خسن شاكوش، ضيفًا على برنامج " خمس نجوم "، في الحلقه الخامسه اليوم، والذي تقدمه كلا من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة " mbc " مصر.



وقد اعتدي حسن شاكوش علي احد افراد أمن الفندق وذلك بعد أن تم اتهامه بحيازة مخدرات فقال له احد افراد الامن:" بتغني وبتشرب خمور وحشيش فاعتدي عليه علي الفور وطلب منه أحذه للتحليل علي الفور لاثبات براءته من تلك التهمه.



ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.

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