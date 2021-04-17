الحسيني: الاختيار2 يعيد إلى ذاكرتنا ما فعلته الجماعة الحقيرة في اعتصام رابعة

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بمسلسل الاختيار الجزء الثاني من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن رقم 1 في سباق الدراما الرمضانية.



وقال "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "هذه المسلسل يعيد لنا تفاصيل فض اعتصام رابعة، ويعيد إلى الذاكرة وننتبه ايه اللي حصل، وازاي محدش كان يقدر يعدي من غير ما يأخذ إذا هذه الجماعة الحقيرة".



وأضاف "هذا الفض تم بكل الطرق الممكنة لضمان سلامة المعتصمين وهذا ما حدث، ولكن ما يتم الترويج له من قبل هذه الجماعة هو كذب من شوية كذابين ورعاع وكيف كان فيه تحريض على العنف والفوضى دون الاهتمام بسلامة المعتصمين".



