رئيس مدينة أبشواى يتابع تشوين الحديد ويؤكد البدء في إنشاء الكوبري المحوري والأخير بالطريق الدائري



ـ إزالة حالة تعدٍ فى المهد وبناء أساسات على الأراضي الزراعية بشكشوك علي مساحة ١٧٥ م



ـ رئيس مدينة ابشواى: رفع ٢٨٠ طن قمامة ومخلفات خلال حملة مكبرة بمركز ابشواي



ـ إستمرار أعمال الصيانة الدورية لكشافات وأسلاك الإنارة العامة بالمدينة والقرى







تابع الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم،بدء تشوين الحديد انتظارًا لوصول المعدات غدا للبدء في إنشاء الكوبري المحوري والثالث والاخير بالطريق الدائري بطريق النصارية العجميين استعدادًا لفتح الطريق بالكامل.



علي صعيد آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بإزالة حالة تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز،تنفيذًا لتوجيهات الدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة ابشواي،أنه قد تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية عزبة اللواج التابعة للوحدة المحلية بشكشوك ارض ائتمان زراعي علي مساحة ١٧٥م عبارة عن أساسات وأسوار وتمت الإزالة في حضور مدير الجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بالإضافة إلى المرور علي المقاهي والمطاعم لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وارتداء الكمامات.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات تمكنت خلالها من رفع ٢٨٠ طن قمامة ومخلفات.



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركزأن الحملة قد استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري التابعة ورفع القمامة من نقاط التجميع والمقالب الوسيطة ونقل محتوياتها الي المقلب العمومي، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للمعدات وسيارات نقل القمامة لتجنب تعطل العمل بمنظومة النظافة.



كما تابع سيادته الأعمال اليومية لقسم الكهرباء وأعمال الصيانة الدورية لكشافات وأسلاك وأعمدة الإنارة العامة خلال الفترة الصباحية ومتابعة مستوي الإنارة العامة خلال الفترة المسائية.



حيث وجه سيادته سيارة الكهرباء لعمل الصيانة الدورية أول مدخل سنرو القبلية من الطريق السياحي ابشواي الفيوم، فضلًا عن تركيب عدد ١٠ كشافات ليد بالطريق.

