خاص - حقيقة مفاوضات بيراميدز مع هيكتور كوبر

كشف مصدر مقرب من الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر حقيقة ما تردد مؤخرًا عن وجود مفاوضات بين نادي بيراميدز لقيادة الفريق.





وقال المصدر في تصرحيات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : "لم تحدث أي مفاوضات بين بيراميدز وهيكتور كوبر، خلال الساعات الأخيرة وكل ما تردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة".





وأضاف :"كوبر من البداية يرغب في العودة لتدريب المنتخبات، وليس الأندية، كما أنه لم يريد فكرة قيادة فريق في وسط الموسم".





ويمر بيراميدز بفترة عصيبه مع مدربه، رودلفو أروابارينا، حيث تراجعت نتائج الفريق محليًا وأفريقيا، وهذا الأمر الذي أثار استياء مسؤولي النادي، خاصةً مع امتلاكه عدد كبير من صفوة نجوم مصر في الوقت المعاصر.



