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الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي بمحافظات الصعيد

السبت 17/أبريل/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن هناك زيادة طفيفة في اعداد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظات الصعيد.
 
وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بزيارة لعدد من المستشفيات بمحافظات الصعيد للاطمئنان على الوضع بالمستشفيات، وتوفر المستلزمات الطبية، وشبكة الغازات بالمستشفيات.

وأكد أن الوضع الوبائي في محافظات الصعيد ومنهم محافظة سوهاج مطمئن، وليس مخيفا، منوها بأن هناك فرق من وزارة الصحة منتشرة في المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة الوضع، معلقا: "لا يوجد وضع خطر".

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