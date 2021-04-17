عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

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السبت 17/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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سادت حالة من الغضب الشديد والاستياء لدى مسؤولي النادي الأهلي ضد حازم الحديدي مسؤول الإعلانات الخاص ببعض لاعبي فريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي أن هناك حالة من الغليان تنتاب المسؤولين بسبب تصريحات حازم الحديدي المتواصلة عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق دون تنسيق مع إدارة النادي وإطلاق عدد من التصريحات المتضاربة على مدار الأيام الماضية.

وشدد المصدر على أن تصريحات الحديدي خلقت حالة من البلبلة وإثارة الجدل بين الجماهير وداخل صفوف الفريق قبل مباراة القمة أمام الزمالك في الوقت الذي يفضل فيه مسؤولية الأهلي عدم الحديث لفرض مزيد من الانضباط والتركيز على الفريق قبل مواجهة الغد.

وأوضح المصدر أن تصريحات الحديدي عن جاهزية الشناوي ورغبته في خوض المباراة ثم التأكيد على أن المسحة الأخيرة جاءت إيجابية خلقت نوعا من الاحباط لدى الجماهير وأثارت غضبهم دون مبرر خصوصا وأن الملف الطبي يتحدث فيه طبيب الأهلي فقط إلى جانب محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولو الأهلي وجهوا تحذيرا شديد اللهجة إلى الحديدي بعدم الحديث مرة ثانية وكثرة التصريحات بشكل زائد عن الحد خصوصا وأنه تحدث عن أمور لا تخصه مثل اقتراب محمود كهربا من المشاركة أمام الزمالك وهو شأن فني لا علاقة له به وغيرها من الأمور فضلا عن أنه مسؤول عن الإعلانات التجارية الخاصة باللاعبين ولا علاقة له بالشأن الطبي نهائيا.

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الشناوي الزمالك الأهلي

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