قال المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني هانزي فليك، اليوم السبت، لشبكة سكاي تي في أنه يرغب في إنهاء عقده مع النادي البافاري بنهاية الموسم الجاري.



وقال فليك عقب فوز بايرن على مضيفه فولفسبورغ 3-2 اليوم السبت، إنه أخبر مسؤولي النادي في منتصف الأسبوع بقراره، وأخبر لاعبيه بقراره عقب الفوز الذي وسع الفارق الذي يفصل بايرن في الصدارة عن أقرب ملاحقيه لايبزغ إلى 7 نقاط.



ولم يصدر أي رد فعل فوري من جانب إدارة بايرن ميونخ حتى الآن.



ولم يكشف فليك عن أي تفاصيل لكن علاقته بحسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، توترت في الأشهر الأخيرة.



كما لم يتطرق فليك للتكهنات المثارة حول اقترابه من خلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية المقبلة، لكنه اعترف "هو خيار أي مدرب سيفكر فيه كثيراً".



وتولى فليك المساعد السابق للوف في المنتخب الألماني، تدريب بايرن ميونخ في 2019 وفاز معه بستة ألقاب في الموسم الماضي، لكن في الموسم الحالي تنحصر آمال الفريق على لقب البوندسليغا فقط.