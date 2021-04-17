Advertisements

إصابة قوية تضرب نجم سيراميكا كليوباترا

السبت 17/أبريل/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، إصابة الكاميروني فابريس نجاه ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمزق في أنكل القدم، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق، مستمر في برنامجه العلاجي بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، تعرض له في لقاء الإنتاج الحربي الأخير بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر المقاصة، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يفقد جهود كل من صالح جمعة ورجب بكار، بسبب الإيقاف، حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي.

أخبار تهمك

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ ساعة و نصف

ميسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك أتلتيك بلباو (فيديو)

منذ 42 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 12 ساعة

مالك بيراميدز يدرس الإطاحة بـ "ممدوح عيد"

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

منذ ثلث ساعة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ 33 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:00 م

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

11:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة