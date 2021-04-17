إصابة قوية تضرب نجم سيراميكا كليوباترا

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، إصابة الكاميروني فابريس نجاه ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمزق في أنكل القدم، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي.





وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق، مستمر في برنامجه العلاجي بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، تعرض له في لقاء الإنتاج الحربي الأخير بمسابقة الدوري الممتاز.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر المقاصة، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





الجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يفقد جهود كل من صالح جمعة ورجب بكار، بسبب الإيقاف، حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي.



