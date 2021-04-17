شاهد.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب"

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب"، حول اعتداء"غفران" على جليلة، واعترافها لأسرتها باشتياقها لـ"عساف"، وسؤال أولادها عن سبب اعتدائه عليه، وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة من "نسل الأغراب"



غفران يعتدي على جليلة



دارت الأحداث حول اعتداء غفران على جليلة بسبب مقابلتها لعساف فتنهار من البكاء.



والدة جليلة تنصحها بإخماد الآمها



اعتراف جليلة لحسيب أنها قابلته بسبب اشتياقها له فتنصحها والدتها بأن تحاول اخماد الآمها حتى لا تهدم منزلها.



دميري يتوسل لعساف لكي يُسامحه



زيارة "دميري" لعساف ليطلب منه أن يسامحه بسبب تقربه من "غفران" ولكي يظل بجانبه لخوفه عليه.



جليلة تُغادر منزلها





مغادرة"جليلة" لمنزلها، وذهابها للجلوس عند شقيقها" حسيب".



عساف يكتشف مفاجأة جديدة تخص والدة غفران





زيارة "محمد درويش" لـ"عساف"، ويخبره أنه شقيق "أحمد درويش" وأنه ترك له أمانة، وأن تلك السيدة بخير.