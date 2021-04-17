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استياء في بعثة الزمالك بتونس

السبت 17/أبريل/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سادت حالة من الاستياء داخل بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك المتواجدة حاليا في تونس بسبب شخص بالجهاز الإداري للفريق.

وعلم "الفجر" أن الإداري قام بشراء أطقم التدريب على عهدته من أحد أصدقائه لكن فوجئت البعثة بتدني مستوى الأطقم.

كما اشتكى عدد من أفراد البعثة من الإداري بداعي خروجه الدائم منذ وصوله تونس للقيام بالتسوق والتنزه.

في الوقت نفسه يقوم الإداري بتسريب أخبار البعثة للصفحات والمواقع رغم الاتفاق مع المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك على أن تكون التغطية الخاصة بالرحلة للموقع الرسمي ومجلة النادي.

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