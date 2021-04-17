Advertisements

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

السبت 17/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد حسم صفقة من العيار الثقيل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد يملك إتفاق شفهي مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني البالغ من العمر 28 عاماً منذ يناير الماضي، حيث النجم النمساوي سيوقع على عقد يمتد حتى 2025 براتب يبلغ قدره 12 مليون يورو سنوباً.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن رسمياً عن التعاقد مع ديفيد ألابا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديفيد ألابا سينضم إلى ريال مدريد في صفقة إنتقال حر، حيث ينتهي عقده مع العملاق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأنه يستطيع اللعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وخط الوسط.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديفيد ألابا يبحث عن منزل جديد في منطقة لافينكا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يريد مجاورة صديقه الألماني توني كروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة ريال مدريد ريال مدريد برشلونة الابا

أخبار تهمك

ميسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك أتلتيك بلباو (فيديو)

منذ 40 دقيقة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

مالك بيراميدز يدرس الإطاحة بـ "ممدوح عيد"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 41 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

منذ ثلث ساعة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ نصف ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ ساعة و نصف

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 18 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

عرض نجم بايرن ميونيخ على ريال مدريد

تطورات في صفقة انتقال ألابا مع مانشستر يونايتد

ريال مدريد يعلق على أنباء تعاقده مع نجم بايرن ميونخ

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الذهبية (آلابا)

باريس سان جيرمان ينافس كبار إسبانيا على صفقة الفهد الأسمر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:00 م

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

11:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة