ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم





ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد حسم صفقة من العيار الثقيل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد يملك إتفاق شفهي مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني البالغ من العمر 28 عاماً منذ يناير الماضي، حيث النجم النمساوي سيوقع على عقد يمتد حتى 2025 براتب يبلغ قدره 12 مليون يورو سنوباً.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن رسمياً عن التعاقد مع ديفيد ألابا عقب نهاية الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديفيد ألابا سينضم إلى ريال مدريد في صفقة إنتقال حر، حيث ينتهي عقده مع العملاق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأنه يستطيع اللعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وخط الوسط.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديفيد ألابا يبحث عن منزل جديد في منطقة لافينكا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يريد مجاورة صديقه الألماني توني كروس.



