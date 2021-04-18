Advertisements

بالتزامن مع حلقة فض رابعة.. "الاختيار2" الأول على تريند "تويتر"

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

تصدر مسلسل "الاختيار 2" التريند الأول لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب انتهاء الحلقة الخامسة من المسلسل.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل أحداث فض رابعة والتي استشهد فيها لرائد الشهيد محمد جودة، والشهيد المقدم شادي مجدي، وأصبحت الحلقة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الاختيار 2 الأختيار اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يحرج أحمد موسى على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 42 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

مالك بيراميدز يدرس الإطاحة بـ "ممدوح عيد"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 41 حالة وفاة

منذ 36 دقيقة

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد قليل..الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

بدء الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار2" على "on"

"اغنية تتر الاختار 2" تتصدر تريند "تويتر" عقب بدء الحلقة بدقائق قليلة

سامح الصريطي طبيب إخواني في "الاختيار 2"

هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

"قبل البداية"..إياد نصار وكريم عبد العزيز وسط معتصمين رابعة في بداية الحلقة الرابعة من "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

12:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة