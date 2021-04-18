بالتزامن مع حلقة فض رابعة.. "الاختيار2" الأول على تريند "تويتر"





تصدر مسلسل "الاختيار 2" التريند الأول لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب انتهاء الحلقة الخامسة من المسلسل.وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل أحداث فض رابعة والتي استشهد فيها لرائد الشهيد محمد جودة، والشهيد المقدم شادي مجدي، وأصبحت الحلقة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.