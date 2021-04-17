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محافظ الجيزة يتابع سير العمل بكورنيش المريوطية

السبت 17/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بكورنيش وطريق المريوطية، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالأكشاك المقامة بالكورنيش.


 وخلال الجولة توجه محافظ الجيزة، للقائمين على الأعمال بالاكشاك المقامة  بأعمال التطوير، و وجههم بتوفير أفضل الخدمات لمرتادي الكورنيش بأسعار مناسبة لضمان جذب أكبر عدد من الزوار.


كما شدد المحافظ على رئيس حي الطالبية وأصحاب الاكشاك بمراعاة الالتزام بأعلى معايير الأمان والحرص على التخلص السليم من المخلفات أولا باول بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.


رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الاحياء والاجهزة والمديريات المعنية.


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