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استشهد بعد 3سنوات من التخرج... من هو النقيب محمد سمير شهيد فض إعتصام رابعة "بالأختيار "2

السبت 17/أبريل/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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يعرض خلال شهر رمضان مسلسل الاختيار في نسخته الثانية، حيث يقوم بعرض مشاهد مطابقة لبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وعرض خلال الحلقة الرابعة، اليوم، قصة استشهاد الشهيد البطل النقيب محمد سمير، من قوات العمليات الخاصة، أثناء
ض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وترصد "الفجر"، أبرز المعلومات حوله في السطور التالية:

في يوم 14 أغسطس عام 2013، كتبت دماء
الشهيد البطل النقيب محمد سمير إبراهيم، من قوات العمليات الخاصة، والذي استشهد بطلق نارى فى الصدر، بمحيط رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام، قصة الأنتماء وحب الوطن.



كان يدرس البطل في كلية تجارة جامعة عين شمس، ثم قرر الإلتحاق بكلية الشرطة، وكان واضبا على فرق التأهيل الرياضي قبل اختبارات كلية الشرطة، إلتحق بكلية الشرطة في عام 2006، وتخرج في 2010، وحصل على عدة فرق في العمليات الخاصة آخرها فرقة لمدة 4 شهور، وبعد اجتيازها حصل على لقب فدائي.

أصغر ابناء والديه، توفي والده عندما كان في السادسة من عمره، وكان من المقرر عقد قرانه عقب فض الاعتصام.

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