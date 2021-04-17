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برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

السبت 17/أبريل/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تُوج برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ30 في تاريخه، بعد فوزه الساحق على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب ملعب لا كارتوخا في نهائي الكأس الإسبانية.

افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر الفرني أنطوان جريزمان في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، ثم أضاف الهولندي فرينكي دي يونج ثاني أهداف البرسا في الدقيقة 63.

وجاء الدور على ليونيل ميسي ليضيف الهدف الثالث للفريق الكتالوني بطريقة بعد تسديدة يسارية سكنت شباك حارس أتلتيك بيلباو، وعاد ميسي مرة أخري ليدون الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 72.

وأضاف جريزمان الهدف الخامس في الدقيقة 86 ليتوج البرسا بالكأس للمرة الواحدة والثلاثين في تاريخه، ويحصد البرغوث الأرجنتيني البطولة الخامسة والثلاثين خلال مشواره الكروي.

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ميسي كاس اسبانيا جريزمان برشلونة أتلتيك بلباو

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