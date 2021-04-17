بعد ظهورها بـ الإختيار2.. تعرف على خسائر بني سويف عقب فض إعتصام رابعة (صور)

حرق محافظة بني سويف



بداية جرائم الجماعة الإرهابية وأنصارها ومؤيدوها، كانت بحرق مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة كورنيش النيل، حيث هجم الإرهابيون على مبنى المحافظة وجراج السيارات وأحرقوا كل شيء، لم يكتفى أعضاء الجماعة الإرهابية بالحرق والتدمير بل قتلوا، العقيد مالك مهران مدير إدارة المرور، ونجى المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف وقتها من القتل.



حرق المحكمة الابتدائية



ثم انتقل أعضاء الجماعة الإرهابية إلى مبنى محكمة بنى سويف الابتدائية، ذلك المبنى التاريخى القديمة الذى يرجع إلى ما قبل ثورة 1919، حيث أضرم أعضاء الجماعة الإرهابية كافة أجزاء المبنى الذى سقط وهوى كافة جوانبه على الأرض واخترقت كافة القضايا الخاصة بالمحافظة أسفله.



مدرسة الراهبات الفرنسيسكات





واتجه بعدها الإرهابيون نحو مدرسة الراهبات التى تقع غرب ترعة الإبراهيمية، وأشعلوا فيها النيران، وأحرقوا المبنى الذى تخرج منه أبناء المحافظة مسلمين واقباط.



حرق مقر الأمن الوطني





كما أحرق أعضاء الجماعة الإرهابية مقر مبنى الأمن الوطنى بشارع عبد السلام عارف، ومجموعة من سيارات الشرطة والإطفاء التى كانت موجودة فى شوارع المدينة يوم فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومحاولة التعدى على مسجد عمر بن عبد العزيز.



حريق قسم بني سويف



عقب ذلك أستولى أعضاء الجماعة الإرهابية على بعض المدرعات الخاصة بالشركة وسيارات الإطفاء وطافوا بها كافة أرجاء المدينة ثم أضرموا النيران بها، وأحرقوا قسم الشرطة شرطة بني سويف، وأقتحموا وأحرقوا 5 مراكز شرطية بالمراكز، وطافوا الشوارع حاملين الأسلحة الناريه لترويع الأهالى.



إستشهاد ضابطين و5 جنو د





وشهدت تلك الأحداث إستشهاد ضابطين من بينهما عميد، و5 جنود، و25 مواطنًا، وسرقت ميليشيات الإخوان 6 سيارات شرطة، ومدرعة و3 سيارات مطافئ، كل ذلك في 14 أغسطس 2013، وقاموا بالاعتداء على المارة، وتكسير وحرق المحال، واقتحموا مبنى مجمع محاكم بني سويف الكائن بحي الرمد.



اقتحام منشأت خدمية



كما اقتحمت مليشات الجماعة الإرهابية، مكتب العمل في شارع البحر، وقاموا بتكسير السيارات بميدان الزراعيين، وزادت أعمال العنف في شارعي أحمد عرابي والبحر، امتدت إلى شارع عبد السلام عارف، وحرق مكتب البريد الرئيسي بمركز ببا، ومهاجمة محكمة الواسطى وسرق الأحراز والخزينة، لولا تصدى اللجان الشعبية لهم.



عروض مليشيات الإخوان



كما شهدت محافظة بني سويف، عروضا عسكرية لميليشيات الإخوان تجوب شوارع بني سويف بالأسلحة، وتقطع الطرق، وتورط في تلك العمليات التخريبية، عدد من القيادات بالجماعة الإرهابية.



ظهر بالحلقة الخامس من مسلسل الإختيار 2 واقعة حريق قسم شرطة بني سويف، ضمن أحدث الفوضى والتخريب التي شهدتها محافظة بني سويف، عقب فض قوات الأمن إعتصامي رابعة والنهضة، وميدان "المديرية" ومسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، في 14 من أغسطس 2013م.وتستعرض "الفجر" خسائر محافظة بني سويف، في الأرواح والمنشأت الخدمية والأمنية، عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، حيث شهدت المحافظة مجموعة حرائق وتخريب وسلب ونهب في منشآتها الخدمية والشرطية بمعظم مراكز المحافظة، التي قامت خلاله الجماعة الإرهابية بأعمال الحرق والقتل والتدمير وترويع المواطنين.