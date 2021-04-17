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توقعات بوصول طاقة التكرير إلى 900 مليون طن هذا العام
السبت 17/أبريل/2021 - 11:28 م
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توقَّعت أكبر شركة صينية منتجة للطاقة أنَّ قدرة البلاد المتزايدة على
تكرير النفط ستزيد من المنافسة بين معالجي النفط الخام في جميع أنحاء العالم،
وستؤثر على هوامشهم الربحية.
وقال تقرير صادر عن معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة
"تشاينا ناشيونال بتروليوم "، المعروفة باسم "سي إن بي سي" (CNPC)، إنَّ طاقة التكرير ستصل إلى 900 مليون طن
هذا العام، لترتفع إلى 980 مليون طن بحلول عام 2025، كما ستتجاوز السعة الطلب
المحلي بما لا يقل عن 160 مليون طن بحلول عام 2025.
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