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الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

السبت 17/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مسؤولو الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن موعد عودة محمد محمود صانع ألعاب المارد الأحمر بعد التعافي الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي

ومن المنتظر أن يشارك محمد محمود في تدريبات الفريق الجماعية للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أول مايو المقبل بعد إنتهاؤه من البرنامج العلاجي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصاتبته الأخيرة في الركبة.

وإقترب صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي القلعة الحمراء من الانتهاء من أخر مراحل التأهيل من إصابته الأخيرة التي خضع على أثرها لجراحة في الركبة.

من جانبه أكد الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب المارد الأحمر أن محمد محمود سيكون قادر على المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد أسبوعين مطلع مايو المقبل.

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محمد محمود الزمالك الأهلي وي بالسلام

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