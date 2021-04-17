الإصابة تضرب مدافع أتلتيكو مدريد قبل مواجهة إيبار

غادر ظهير أتلتيكو مدريد، الكرواتي سيمي فيرساليكو، مران فريقه، اليوم السبت، إثر تعرضه لإصابة في القدم اليمنى.





يأتي ذلك ضمن تحضيرات الأتلتي لمواجهة إيبار، غدًا الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا.





وشعر اللاعب الذي كان على الأرجح سيشارك أساسيًا في مباراة الغد، بآلام في قدمه اليمنى أثناء المران، وغادر التدريبات في انتظار معرفة طبيعة إصابته، وما إذا كان سيصبح متاحًا للمدرب دييجو سيميوني أم لا.





وواصل باقي اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي في مران غاب عنه للإصابة، لويس سواريز وجواو فيليكس.





ويسعى الأتلتي للحفاظ على صدارة الليجا التي يحتلها برصيد 67 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.



