عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حددت قنوات أون تايم سبورتس، 4 معلقين من أجل التعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.





وسوف يتم نقل اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1" وتضم استوديو تحليلي، وأيضاً قناة "أون تايم سبورتس 2"، ولكن دون وجود استديو تحليلي.





ويعلق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى لقناة "أون تايم سبورتس 1" المعلق مدحت شلبي، ويتواجد معه على الصوتية الثانية لنفس القناة المعلق أيمن الكاشف.





وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.





ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك، مساء غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.



