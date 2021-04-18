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توخيل يُحدد سياسة تشيلسي في الميركاتو

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
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أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي، أنه منفتح على الحديث مع كبار اللاعبين بالفريق بشأن الصفقات في المستقبل.

ورغم قيود الإنفاق في معظم الأندية بسبب التأثير المالي لأزمة كورونا، أنفق تشيلسي أكثر من أي نادٍ إنجليزي الصيف الماضي، للتعاقد مع كاي هافيرتز، وتيمو فيرنر، وبن تشيلويل، وحكيم زياش، وإدوارد ميندي.

لكنه أقال المدرب فرانك لامبارد، أسطورة النادي بعد 5 هزائم في 8 مباريات بالدوري، وعين توخيل في يناير الماضي.

وقال المدرب الألماني، إنه من الممكن اتباع نهج مختلف يخص التعاقدات في الموسم المقبل.

وأضاف توخيل : "ذات مرة تحدثت إلى سائق في ألمانيا وقال لي إنه عند البحث عن موسيقِي جديد ربما تختار 3، لكن الرأي الأخير للفرقة الموسيقية".

وأضاف: "هذا منطقي تمامًا؛ لأنهم سيلعبون مع شخص جديد، وأنا جريء بما يكفي للتفكير في قيمة هذا في التعاقدات".

وأشار إلى أنه من الأساليب المستقبلية أن يحدد النادي أهدافه في سوق الانتقالات، قبل أن يقرر القائد واللاعبون الكبار اختياراتهم لتدعيم الفريق.

وتحت قيادة توخيل، صعد تشيلسي للمركز الخامس في الدوري وتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد في لقاء الذهاب في وقت لاحق هذا الشهر.

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