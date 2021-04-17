Advertisements

أسامة الأزهري يتحدث عن السيدة عائشة بنت أبي بكر "أم المؤمنين" و"الطبيبة" (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن السيدة عائشة أم المؤمنين كانت من أعظم وأجل سيدات الإسلام، حيث جمعت وجازت الكثير من العلوم والمعارف وكانت تتميز بحظ عظيم من النبوغ.

وأضاف "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "السيدة عائشة أوتيت فهما ثاقبًا وعقلًا يوضع جنبا إلى جنب مع عقول المجتهدين مما وضعها إلى جوار كل من الإمام مالك وأحمد والشافعي".

وتابع "بل يوضع هؤلاء إلى جوارها لما سبقتهم من شرف الصحبة وأنها كانت زوجة سيد الخلق وأحب الناس إلى قلبه الشريف، وكانت تتفرد بأربعين خاصية وكانت تجري نقاش علمي أكاديمي فقهي أصولي مع كبار الصحابة فيما يشبه جلسات العصف الذهني والتفكير الفقهي والندوات النقدية الفكرية".

واستطرد "كانت تملك هذا الباب من النقد العلمي وكانت تراجع الصحابة وتقوم بالتسجيل والتوثيق أمين لما جرى في تلك الفترة لما امتلكت من أدوات فهم الشريعة وكيفية تركيب الأدلة والاطمئنان على أن الاستنباط مطابق لمقاصد الشريعة".

أخبار تهمك

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

منذ ثلث ساعة

مالك بيراميدز يدرس الإطاحة بـ "ممدوح عيد"

منذ ساعة و 11 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ ساعة و نصف

ميسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك أتلتيك بلباو (فيديو)

منذ 40 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 41 دقيقة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:00 م

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

11:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة