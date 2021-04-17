أسامة الأزهري يتحدث عن السيدة عائشة بنت أبي بكر "أم المؤمنين" و"الطبيبة" (فيديو)

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن السيدة عائشة أم المؤمنين كانت من أعظم وأجل سيدات الإسلام، حيث جمعت وجازت الكثير من العلوم والمعارف وكانت تتميز بحظ عظيم من النبوغ.



وأضاف "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "السيدة عائشة أوتيت فهما ثاقبًا وعقلًا يوضع جنبا إلى جنب مع عقول المجتهدين مما وضعها إلى جوار كل من الإمام مالك وأحمد والشافعي".



وتابع "بل يوضع هؤلاء إلى جوارها لما سبقتهم من شرف الصحبة وأنها كانت زوجة سيد الخلق وأحب الناس إلى قلبه الشريف، وكانت تتفرد بأربعين خاصية وكانت تجري نقاش علمي أكاديمي فقهي أصولي مع كبار الصحابة فيما يشبه جلسات العصف الذهني والتفكير الفقهي والندوات النقدية الفكرية".



واستطرد "كانت تملك هذا الباب من النقد العلمي وكانت تراجع الصحابة وتقوم بالتسجيل والتوثيق أمين لما جرى في تلك الفترة لما امتلكت من أدوات فهم الشريعة وكيفية تركيب الأدلة والاطمئنان على أن الاستنباط مطابق لمقاصد الشريعة".



