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لميس الحديدي عن فض رابعة في مسلسل الاختيار: لابد أن تدرس

السبت 17/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالموسم الدرامي الرمضاني الحالي الذي تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية قائلة: " قبل بداية رمضان بأيام توقعنا أن يكون الموسم الدرامي خلال شهر رمضان المبارك المقدم من المتحدة للخدمات الإعلامية هو الأضخم منذ سنوات وبالفعل صدقت توقعاتنا فمنذ الحلقات الأولى للمسلسلات المذاعة على قنوات المجموعة بمختلف أنواعها وأشكالها".

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " إكسترا نيوز " خلال شهر رمضان قائلة:" استطعنا منذ الأيام الاولى من رمضان أن نشهد موسمًا دراميًا في رمضان رفيع المستوى من الناحية الإنتاجية والإخراجية وكذا من ناحية المضمون والذي يثير قضايا هامة تفتح النقاش وتخاطب العقل المصري".

وذكرت "الحديدي" أن أهم هذه المسلسلات على الإطلاق هي الاختيار 2، معقبة: " أنا شايفة أنه أهم مسلسل على الإطلاق خاصة حلقة اليوم رقم " 5 " والتي كانت حلقة ثقيلة جدًا ودسمة علينا جميعًا.. كنا بنبص على الشاشة ومش قادرين نرمش بعينينا لمتابعة الأحداث الهامة".

وعلقت على إعلام الاخوان قبيل إذاعة الحلقة الخامسة من المسلسل قائلة:" الغريبة أنه قبل عرض الحلقة الخامسة وإعلام الخاوان لديه حالة من القلق غير عادية وغير مسبوقة، معقبة: "في الاول مكنتش مصدقة ردة فعلهم من قبل الحلقة..لكن ردة فعلهم مثيرة للدهشة وأنا بسالهم مالكم قلقانين كده ليه ؟ ! إيه حالة الاستعداد الي كانوا فيها قبل عرض الحلقة برد فعل إستباقي كان مثير للدهشة مش تنتظروا وتشووفوا العمل بيقول إيه وتردوا عليه ؟!".

وواصلت: "الاختيار 2 يجب أن يدرس لأجيال الشباب والمدارس"، مردفة: "من يتناول تاريخ الاخوان لابد أن لايدرس فقط حسن البنا أو الخازندار لكن رابعة ايضًا لانها جريمة ولا أتحدث عن احداث الفض لكن كبؤرة إرهابية من قبل جماعة الاخوان ماكان لاي دولة أن تقبل بوجودها على أرضها ولمدة 45 يوم وكانوا يستعدون للقتل ويجهزون المظلومية والسلاح لاقتتال وكثير من الدم لان سلسال الدم ودائرة الدم هي الوحيدة التي تضمن استمرارية فكرة المظلومية لدى الإخوان لتصديرها للعالم ".

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