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بعد حلقة الاختيار.. أحمد موسى يكشف أسرار فض اعتصام رابعة الإرهابي (فيديو)
الأحد 18/أبريل/2021 - 04:32 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" التي تم إذاعتها مساء السبت، كشفت احتلال جماعة الإخوان الإرهابية لميدان رابعة، وأعادت للأذهان الأيام الصعبة للإخوان خلال الاعتصام المسلح.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن فض الاعتصام المسلح للنهضة ورابعة تم تأجيله مرتين قبل تنفيذه، كما تم تأجيله يوم 14 أغسطس لمدة ساعتين حتى تستجيب جماعة الإخوان لمفاوضات الفض.
وكشف الإعلامي، أن جماعة الإخوان الإرهابية رفضت المفاوضات لفض اعتصام رابعة المسلح، موضحا أن الإخوان كانت تريد من أحداث رابعة أن يجدوا "المظلومية" للحديث عنها لفترة طويلة، مشيرا إلى أن آلاف من المعتصمين في ميدان رابعة خرجوا من الممرات الآمنة، التي وفرتها الداخلية وتم توفير أتوبيسات لتوصيلهم إلى منازلهم.
وأوضح أن الإخوان رفضوا كل شيء قدم لهم وقامت عناصر الإخوان بحرق 63 كنيسة، و60 قسم شرطة ونيابات ومحاكم، يوم فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، لافتا إلى أن من مولوا اعتصام رابعة المسلح لم يتم القبض عليهم أثناء الفض ولكن تم القبض عليهم بعد ذلك.
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