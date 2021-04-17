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الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك
السبت 17/أبريل/2021 - 11:37 م
علي نبوي
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت استعداداته لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.
وخاض لاعبو الأهلي مرانًا قويًّا شهد التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا لمواجهة الغد.
وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الجمعة، استعدادًا لمباراة القمة، قبل أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
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