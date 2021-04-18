تامر محسن لـ"الفجر الفني": "لعبة نيوتن" تجربة مرهقة وممتعة في نفس الوقت.. وتأجيل عرض المسلسل كان فى مصلحة العمل (حوار)



أشاد الكثير بإخراج وفكرة مسلسل "لعبة نيوتن"، فور عرضه على الشاشة الصغيرة، وبدأ الجمهور يتعايش مع القصة وكأنها حقيقية، حيث تدور أحداث المسلسل حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، في إطار من التشويق والإثارة.





فى البداية تحدث المخرج والمؤلف تامر محسن، حول تجربته فى مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث قال: "التجربة كانت مرهقة وممتعة فى نفس الوقت"، معللاً سبب أنها مرهقة، لأن المسلسل كان تصويره فى جائحة كورونا وأحداثه تدور فى أمريكا ومصر، لذلك كان الأمر بالنسبة له صعب جداً.





وعن سبب اختياره لفكرة مسلسل "لعبة نيوتن"، أشار إلى أنه يجيد رواية الحدوتة من خلال الكاميرا، وخاصة عندما تدور الأحداث حول الطبقة المتوسطة، لأنها توشك أن تختفي من حياتنا".





وأوضح أن فكرة تاجيل العمل من عرضه الماضي العام، لم يؤثر بالسلب على المسلسل، وإنها فكرة جيدة حتي يخرج العمل بالشكل الجيد، لأن الأحداث كانت بين مصر وأمريكا، وكان من الصعب السفر في جائحة كورونا العام الماضي، معبرا عن ذلك قائلاً"التأجيل كان في مصلحة العمل".





وعن أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، قال: "مشاهد كانت تصور فى مصر ويوجد بها ممثلين من خارج مصر"، مشيراً إلى أنه تعب الممثلين كثيرا، ولكن هذا كله لصالح المسلسل، وهو يفضل الممثل الشاطر الذي له رؤية، موضحا أنه يحب العمل مع الممثلين الذين يحب مشاهدة أعمالهم ويستمتع بالعمل معاهم.





واختتم حديثه بتعاونه مع النجمة مني زكي، حيث قال: "بقالنا كتير أنا ومني زكي عندنا رغبة في العمل معاً قبل هذا العمل، فـهى نجمة كبيرة، وسعدت جدا بتجربتي معها".











