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'رشوان' ينهي أزمة منع المصورين الصحفيين من تغطية مباراة القمة

السبت 17/أبريل/2021 - 11:45 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تلقيه مذكرة من الزميل مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، قبل ساعات قليلة، بخصوص صعوبات تواجه قيام الزملاء أعضاء الشعبة بتغطية مباراة القمة غدا الأحد بين الزمالك والأهلي.

وقال النقيب في بيان له، إنه تواصل فورًا مع اتحاد الكرة، ومع مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، واللواء هشام أبو النصر نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم الاتفاق على السماح للزملاء المصورين الصحفيين بتغطية مباراة الغد، وفق نفس القواعد والعدد، والتي تتم بها تغطية مباريات الدوري والكأس المصريين.

وأضاف "رشوان" أن شُعبة المصورين بالنقابة تتولى التواصل مع وزارة الداخلية واتحاد الكرة، لإبلاغهما بأسماء الزملاء الذين وقع الاختيار عليهم، حسب الآلية المعتادة التي تضعها الشُعبة.

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