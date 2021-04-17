رئيس دفاع النواب لـ"الفجـر": حلقة فض اعتصام رابعة بـ"الاختيار 2" كشفت مخططات الإخوان لتدمير لمصر

أشاد اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والقائم بأعمال رئيس اللجنة، بالحلقة الخاصة بفض اعتصام رابعة من مسلسل الإختيار 2، مؤكدا أنها حلقه كشفت المخططات الإرهابية التي كانت تسعى إليها جماعات الإخوان لتدمير مصر.



وأكد "العوضي" في تصريح خاص لـ"الفجـر"، أن الحلقه أظهرت مشاهد عديدة من اقتحام أقسام الشرطة والكنائس في القاهرة والمحافظات، وكيفية خداع الشعب بالشعارات الكاذبة بحجه الدفاع عن الدين، لتنفيذ مخططهم الإرهابي ولتحقيق مصالحهم الشخصية.



وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقائم بأعمال رئيس اللجنة، إلى أن المسلسل كان على مستوى عال من تطبيق الواقع في مشاهدة الدرامية التي تستحق الإشادة من الجميع، خاصةً وأنه عمل فني من الدرجة الرفيعة المتميزة، لافتًا أن المسلسل يساهم في بث الروح الوطنية وكشف الحقيقة للمواطنين.





ومسلسل الاختيار 2، يبرز دور الشرطة المصرية في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر المعاصر، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان، ويعتبر المسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والذي عُرض في عام 2020، والذي خلد ذكرى شهداء ملحمة كمين البرث، وبطله الضابط أحمد المنسي، وكان بطولة الفنان أمير كرارة.







