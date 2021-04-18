ظهر بالحلقة 5 من "الاختيار2".. مينا عزت استشهد في أول يوم عمل وكان عريس

عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل" والذي يعرض خلال شهر رمضان 2021 تفاصيل فض اعتصام رابعة وأعمالهم التخريبية التي نفذها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض الاعتصام من حرق لأقسام الشرطة وغيرها من الأعمال التخريبية في عددٍ من المحافظات.





الشهيد مينا عزت

واستعرض المسلسل الهجوم من أنصار الجماعة الإرهابية على قسم شرطة بني سويف يوم 14 أغسطس من عام 2013، بعد فض الاعتصام، ما أسفر عن استشهاد النقيب مينا عزت زكي.





واستشهد النقيب "مينا" 22 عامًا، وكان ابنًا بارًا بوالديه وتزوج يوم 14 يوليو 2013، واستشهد يوم 14 أغسطس 2013 أي بعد زواجه بشهر واحد؛ ليضحى بنفسه من أجل بلاده.





أسرة الشهيد مينا عزت

وأكدت أسرة النقيب "مينا" أنه كان بطلًا بمعنى الكلمة وشهمًا، ويوم فض اعتصام رابعة كان أول يوم عمل له في قسم شرطة بني سويف، وكان هناك هجومًا على القسم فرفض ترك مكانه وضحى بحياته؛ لأنه من شهامته ورجولته رفض ترك مكانه لأنه تعلم الأمانة من صغره، مؤكدين: "ربنا يرحمه وكل الشهداء سطروا أسمائهم في سجل التاريخ ملحمة من الوفاء والوطنية".





وتابعت أسرة الشهيد: "أن نجلهم كان يحلم بالالتحاق بكلية الشرطة منذ صغره وربنا أراد تحقيق أمنيته وكان بارًا ببلده ووالديه وكان خدومًا لكل الناس وعند استشهاده كان عمره 22 عامًا وكان عريسًا يوم 14 يوليو 2013 واستشهد بعدها بشهر يوم 14 أغسطس 2013، وتم وضع اسمه على أكبر مدرسة ببني سويف، وتم تخليد اسمه وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمسئولين في جهاز الشرطة".





والدي الشهيد مينا عزت