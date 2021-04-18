وزير النقل يكشف عن موعد الانتهاء من الطريق الدائري

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إن المهندس مصطفى مدبولي تفقد مشروع تطوير الطريق الدائري، مشيرا إلى أنه من أهم المشروعات في مصر.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أنه سيتم توسعة الطريق ليشمل 7 حارات في كل اتجاه، لافتا إلى أنه تم نقل المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري.





وأوضح وزير النقل والمواصلات: "كل الكهرباء على الطريق سيتم إعادة هيكلتها من جدي"، منوها بأن 30 يونيو سيتم الانتهاء من كل المناطق التي تجري بها توسعات، مضيفا: "30 أغسطس سيتم الانتهاء من الطبقة السطحية والإنارة الكاملة للطريق"، لافتا إلى أن 4 مليار تكلفة تعويضات المواطنين عن منازلهم، وتم صرف مليار ونصف حتى الآن".



