Advertisements

وزير النقل يكشف عن موعد الانتهاء من الطريق الدائري

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:42 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
Advertisements
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إن المهندس مصطفى مدبولي تفقد مشروع تطوير الطريق الدائري، مشيرا إلى أنه من أهم المشروعات في مصر.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أنه سيتم توسعة الطريق ليشمل 7 حارات في كل اتجاه، لافتا إلى أنه تم نقل المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري.

وأوضح وزير النقل والمواصلات: "كل الكهرباء على الطريق سيتم إعادة هيكلتها من جدي"، منوها بأن 30 يونيو سيتم الانتهاء من كل المناطق التي تجري بها توسعات، مضيفا: "30 أغسطس سيتم الانتهاء من الطبقة السطحية والإنارة الكاملة للطريق"، لافتا إلى أن 4 مليار تكلفة تعويضات المواطنين عن منازلهم، وتم صرف مليار ونصف حتى الآن".

واستطرد : "800 منزل تم رصدهم يتعارضون مع توسعة لمرحبة الأولى للطريق الدائري، معلقا: "مصرين أن يكون طريق عالمي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 21 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ التطوير والصيانة للدائرى حول القاهرة الكبرى

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

وزير النقل يكشف موعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائري (فيديو)

شاهد.. وزير النقل: مليون راكب يوميًا بقطارات السكة الحديد

وزير النقل: سيتم تعويض المواطنين بعد توسيع الدائري (فيديو)

شاهد.. نجاة تلميذين يعبران الطريق لحظة وقوع حادث أتوبيس مدينة نصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة