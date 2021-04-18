أحمد موسى: مسلسل هجمة مرتدة يكشف دور "المعلم الكبير" المحرك لـ"القاعدة" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل هجمة مرتدة قصة حقيقية، موضحا أنه يعد امتدادًا لمسلسل رأفت الهجان.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل هجمة مرتدة مسلسل مهم للغاية يرصد أحداثًا كثيرة.



