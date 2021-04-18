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أحمد موسى: مسلسل هجمة مرتدة يكشف دور "المعلم الكبير" المحرك لـ"القاعدة" (فيديو)
الأحد 18/أبريل/2021 - 06:52 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل هجمة مرتدة قصة حقيقية، موضحا أنه يعد امتدادًا لمسلسل رأفت الهجان.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل هجمة مرتدة مسلسل مهم للغاية يرصد أحداثًا كثيرة.
وكشف الإعلامي، أن مسلسل هجمة مرتدة يكشف دور "المعلم الكبير" الذي يحرك تنظيم القاعدة الإرهابي، مؤكدا أن مسلسل هجمة مرتدة يكشف كيف اخترقت المخابرات العامة المصرية تنظيم القاعدة، ويكشف عملية رصد لجهاز أمني لإحدى الدول المعادية.
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