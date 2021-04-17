Advertisements

رئيس هيئة السوق المالية السعودي يرأس الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

السبت 17/أبريل/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اليوم اجتماعهم الخامس افتراضيا برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وبحضور جميع أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس التي اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

ويسعى مجلس الأمناء إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية المالية إلى المستويات المنافسة عالميا لتمثل ذراعا رئيسا في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي، وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، ورفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الشهادات المهنية السوق السعودي البورصة السعودية

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ أقل من ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 12 ساعة

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 4 ساعات

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مالك بيراميدز يدرس الإطاحة بـ "ممدوح عيد"

منذ أقل من ساعتين

ميسي يسجل هدفًا عالميًا في شباك أتلتيك بلباو (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:00 م

برشلونة يسحق أتلتيك بلباو بالخمسة ويتوج بطلًا لكأس ملك إسبانيا

11:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة