رئيس هيئة السوق المالية السعودي يرأس الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اليوم اجتماعهم الخامس افتراضيا برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وبحضور جميع أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس التي اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

ويسعى مجلس الأمناء إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية المالية إلى المستويات المنافسة عالميا لتمثل ذراعا رئيسا في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي، وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، ورفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.