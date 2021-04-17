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بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بإجراءات ليبيا في التصدي لكورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
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 قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إنه بفضل الصندوق الائتماني الأوروبي تمكنت السلطات الليبية من اتخاذ تدابير حماية وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدي لفيروس كورونا.


وقالت البعثة  في بيان اليوم السبت، وأوردته وكالة الأنباء الليبية: "لقد كان الحرص على حصول الأشخاص على الرعاية الصحية، ولا يزال في صلب عمل الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في منطقة شمال إفريقيا".


وأضافت البعثة: “أصبحت نتائج هذا الدعم وتأثيره واضحين في فترة كوفيد-19، حيث تمكنت السلطات المحلية في ليبيا من اتخاذ تدابير حماية، وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدي لفيروس كورونا”.

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