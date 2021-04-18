ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "القاهرة كابول"







عملية تفجير

قيام (الشيخ رمزي) قائد التنظيم بأكبر عملية تفجير في أفغانستان وسط انتظاره لشخصية مهمة تدخل البلاد.





طارق يسافر أفغانستان

يطلب مدير القناة الفضائية من طارق الإعداد للسفر، لتغطية السبق الإعلامي لتفجير الجماعة الإرهابية.





ظهور غريب زيدان

يظهر غريب زيدان للمرة الأولى في أمن الدولة أمام الضابط عادل بعد أن اقتنع الجميع بأنه قد قتل على يد الضابط من قبل.





فشل الحصول على المعلومات

لم يستطع العميد عادل الحصول على أي معلومات من غريب زيدان، ويفشل في التحقيق معه ويذهب إلى زنزانته مرة أخرى.









بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "القاهرة كابول"، بأحداث مثيرة ومفاجآت كثيرة حول الشيخ رمزي، ودارت حول عمليات الجماعات الإرهابية.ويبرز "الفجر الفني" أهم أحداث الحلقة الخامسة من "القاهرة كابول" وهي كالتالي..زميل منال يتقدم لخطبتهاتقدم زميل منال إلى والدها وفي نهاية المقابلة كان بينهما قبول.