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اتصال هاتفي بين رئيس تونس وخادم الحرمين

السبت 17/أبريل/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
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جرت، مساء اليوم السبت، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتبادلا خلال الاتصال التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنين أن يعيد الله هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية قاطبة. 

كما تم التطرق، خلال هذه المكالمة، إلى العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ بين تونس والمملكة العربية السعودية.

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